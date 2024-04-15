«Шел в поликлинику мужчина и умер на лестнице» – сообщила зрительница «Шестого канала». Инцидент случился возле городской больницы №5. Как рассказала нам наша зрительница, это произошло

«Шел в поликлинику мужчина и умер на лестнице» – сообщила зрительница «Шестого канала». Инцидент случился возле городской больницы №5. Как рассказала нам наша зрительница, это произошло около полудня. По ее словам, мужчина направлялся в медучреждение и умер, не дойдя до него. Смерть подтвердили и в УМВД, однако подробностей раскрывать не стали. Сообщили только, что в