Вышел в свет 50-й выпуск журнала, учрежденного Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП).

Вышел в свет 50-й, юбилейный выпуск журнала Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ «Содружество» (№2-2019). В 2006 году он был учрежден Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП).В издании публикуются материалы о деятельности правоохранительных органов государств – участников СНГ, результатах совместной деятельности правоохранительных органов, обмена практическими и методическими знаниями в области обеспечения безопасности и правопорядка стран Содружества, работе с ветеранскими и общественными организациями.На страницах журнала обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных органов государств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и нелегальной миграцией.Немаловажное внимание придается знакомству читательской аудитории с культурой народов, населяющих страны, входящие в Содружество Независимых Государств. Регулярными являются рубрики, повествующие об общей для стран СНГ истории, особенно периоде Великой Отечественной войны.Традиционной для журнала является рубрика «Гость редакции», в которой читатели встречаются с известными актёрами, политиками, литераторами. Так в разное время гостями издания становились Владимир Зельдин, Алексей Баталов, Юрий Назаров, Алексей Булдаков, Александр Михайлов, Лариса Лужина, Михаил Боярский, Владимир Машков, Вилли Токарев, Алла Иошпе, Стахан Рахимов, Галина Беседина, Вячеслав Малежик, Карен Аванесян, Григорий Гладков и многие другие.Журнал продолжает развиваться. Каждый год обновляется его тематический диапазон, расширяется партнёрские связи, появляются новые авторы. Издание продолжает придерживаться главной концепции – формирование единого медиа-пространства Министерств внутренних дел (Полиции) стран Содружества.В настоящее время редакцию журнала возглавляет полковник внутренней службы Игорь Алексеев. Само издание входит в структуру ФКУ «Объединенная редакция МВД России».Периодичность выхода издания – раз в квартал, из расчета четыре номера в год.