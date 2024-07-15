Жители и гости региона приняли участие в фестивале Владимирская вишня Во Владимире в седьмой раз...

Жители и гости региона приняли участие в фестивале "Владимирская вишня"Во Владимире в седьмой раз прошел фестиваль "Владимирская вишня". Гуляния развернулись сразу на трех площадках: в Патриаршем саду, на Спасском холме и на пешеходной Георгиевской улице. В мероприятиях приняли участие тысячи жителей и гостей региона.Сладкий праздник проходит ежегодно в середине июля. Ранее он назывался "Вишневый спас", в этом году отмечался более масштабно и сменил концепцию. В основе программы - культурно-историческая тематика. Много конкурсов, угощений, мастер-классов, экскурсий, работали творческие мастерские.Впервые на Спасском холме прошел общегородской конкурс песен о вишне. Фестиваль был отмечен национальной премией в сфере событийного туризма. Для туристов это повод познакомиться с 33 регионом поближе.Алексей Белов - гость фестиваля:- Вишню пробовал. Вишня очень вкусная. Все понравилось. Пироги вкусные. С вишней, да?Мария Райм - гость фестиваля:- Мы посетили мастер-класс, сходили на концерт. Погуляли по центру Владимира. Нам все очень нравится. Я сюда приезжаю гостить к своим родственникам на лето.