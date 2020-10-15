Инфекционные госпитали во многих территориях переполнены. Тяжелая ситуация в областном центре.

Инфекционные госпитали во многих территориях переполнены. Тяжелая ситуация в областном центре. Директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова сегодня заявила, что рассматривается возможность повторного открытия коронавирусного госпиталя на базе областной клинической больницы и инфекционного отделения в Пиганово.Прием пациентов по основному профилю там уже приостановлен. В Пиганово сейчас завершают лечение двадцать четыре пациента, в хирургическом корпусе ОКБ лежат сто сорок человек. На следующей неделе , заявила чиновница, исходя из эпидемиологической ситуации , будет принято решение. Повторная реорганизация хирургического отделения ОКБ в инфекционное , по словам чиновницы, займет меньше времени, чем весной этого года.Директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова:- На сегодняшний день сегодня гораздо более оперативно можно решить эту ситуацию , потому что там создана вся инфраструктура - то есть подведены кислородные точки во все палаты , созданы необходимые шлюза, которые обеспечивают безопасность медицинского персонала. Поэтому для введения в строй вот этого ковидного инфекционного госпиталя, с момента выписки последнего пациента, потребуется не больше недели.