Бывший вице-губернатор Владимирской области Мартынов Сергей Алексеевич скончался сегодня, 15 октября. Об этом сообщили в правительстве области. Сергей Мартынов родился 19 октября 1959 года в

Бывший вице-губернатор Владимирской области Мартынов Сергей Алексеевич скончался сегодня, 15 октября. Об этом сообщили в правительстве области. Сергей Мартынов родился 19 октября 1959 года в Переславле-Залесском Ярославской области. Высшее образование Сергей Алексеевич получил во Владимирском политехническом институте. Он учился по специальности «инженер-конструктор РЭА». В 1999 году бывший вице-губернатор поступил в Российскую Академию государственной службы при