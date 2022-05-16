Анна не смогла повторить грандиозный успех отца в актерской карьере, но обрела свое счастье в другом.

Анна не смогла повторить грандиозный успех отца в актерской карьере, но обрела свое счастье в другом.Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" Вячеслав Тихонов стал отцом дважды. Судьба его старшего ребенка, сына от Нонны Мордюковой, закончилась трагически. Владимир пошел по стопам родителей, но забросил актерскую карьеру и скончался в возрасте 40 лет. В тяжелый период после трагедии рядом с Тихоновым были самые близкие: вторая супруга Тамара и дочка Анна. К счастью, наследница актера не повторила печальную судьбу своего брата.Анна Тихонова появилась на свет в 1969 году. На тот момент Вячеславу Тихонову был уже 41 год. На матери девочки, переводчице с французского языка Тамаре, актер женился за пару лет до прибавления. Семья жила счастливо, а знаменитый отец души не чаял в наследнице. Впрочем, как и она в нем.Маленькая Аня часто ходила за родителем хвостиком, но это не всегда шло ей на пользу. Готовясь к роли рядового Стрельцова в фильме "Они сражались за Родину", Тихонов репетировал заикание своего персонажа на глазах у дочери. Со временем у девочки, которая подражала отцу, вошла в привычку такая речь. Родителям далеко не сразу удалось ее переучить.Детство Анны было по-настоящему счастливым. Вячеслав Тихонов прощал дочке шалости и разрисованные обои, всегда привозил подарки из поездок, поддерживал ее творческие увлечения. По настоянию мамы Анна окончила школу с углубленным изучением французского языка, однако поступать решила во ВГИК. Тихонов предупреждал наследницу о трудностях актерской профессии, но та была настроена решительно.Свою первую роль в кино Анна исполнила еще в 15 лет, сыграв в фильме "Европейская история" вместе с отцом. В 90-х она снялась в экранизации "Белые вороны", детективе "Мускал" и еще нескольких картинах. Востребованной актрисой Тихонова так и не стала, а ее отец, по словам коллег, из-за этого сильно переживал. Впрочем, жизнь наследницы артиста и без того сложилась удачно. Она не только нашла свое призвание, но и создала крепкую семью.Сейчас Анне Тихоновой 52 года. Дочь актера добилась успехов в продюсировании, стала директором благотворительного фонда отца и продолжила дело его творческо-производственной студии "Актер кино".Со своим супругом, режиссером Николаем Вороновским, наследница артиста познакомилась еще во время учебы во ВГИКе. В какой-то момент Николай был вынужден уехать в Канаду, и влюбленные расстались на 12 лет. К счастью, после долгой разлуки судьба свела их вновь. Сейчас у супругов растут 16-летние сыновья-близнецы Вячеслав и Георгий, названные в честь дедушек.