На первый взгляд кажется, будто у герцогини Сассекской, Меган Маркл, идеальная жизнь. И, действительно, ей повезло со всем, кроме родной семьи.

На первый взгляд кажется, будто у герцогини Сассекской, Меган Маркл, идеальная жизнь. И, действительно, ей повезло со всем, кроме родной семьи.Стало известно, что родной племянник супруги принца Гарри, Тайлер Дули, хочет использовать имя Арчи, как торговую марку. Он собирается назвать в его честь новый сорт марихуаны.Ранее у него уже был подобный опыт. Только в тот раз он использовал в своих интересах саму герцогиню Сассекскую."Меня всегда называли меня паршивой овцой в семье, но я старался изо всех сил, чтобы зарабатывать на жизнь в очень конкурентном бизнесе. К тому же сорт "Искрящаяся Меган" стал дико популярен", – заявил в свое оправдание Тайлер.Он утверждает, что имена имя тетушки и ее сына в качестве товарного знака могут принести ему колоссальный годовой доход. По предварительным данным, он составит до 200 миллионов долларов в год.К слову, это не единственный неудачный родственник супруги принца Гарри. Остальные члены семьи, как только узнали о начале ее отношений с представителем королевской семьи, стали активно сотрудничать с прессой. Все, за исключением матери Меган.Они с энтузиазмом продавали ее личные, а то и вовсе выдуманные пикантные истории. Конечно, от этого репутация Маркл сильно пострадала.