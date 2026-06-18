Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Инцидент произошёл в начале июня. 15-летний парень хотел вернуться домой из Мурома, но опоздал на электричку. Поблизости он увидел

Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Инцидент произошёл в начале июня. 15-летний парень хотел вернуться домой из Мурома, но опоздал на электричку. Поблизости он увидел кафе быстрого питания. Гаечным ключом он взломал окно для выдачи заказов и проник в помещение. Подросток вынес из бистро мобильный телефон, деньги и камеру видеонаблюдения. Причинённый материальный ущерб составил более