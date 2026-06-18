Прокуратура направила в суд дело 24-летней девушки, которая решила заработать на случайной находке вскоре после условно-досрочного освобождения.

Заместитель прокурора областного центра утвердил обвинение в отношении ранее судимой местной жительницы. Девушку будут судить по особо тяжкой статье — сбыт синтетических наркотиков в значительном размере.По данным следствия, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности: Фрунзенский районный суд назначил ей 3 года лишения свободы за аналогичное преступление, однако наказание она покинула по УДО. Исправительного эффекта это не возымело. Осенью этого года фигурантка нашла на улице в районе Почаевского проезда свёрток с синтетикой и оставила его себе, планируя личное употребление или совместный досуг с приятелями.Спустя время желание получить лёгкие деньги взяло верх. В конце октября хозяйка «закладки» написала знакомой в мессенджер и предложила выкупить запрещённое вещество. Встреча состоялась днём в квартире обвиняемой, где она и передала свёрток покупательнице. Та, однако, действовала под контролем оперативников — сразу после сделки продавца задержали полицейские.Свою вину в незаконном обороте наркотиков девушка полностью признала. Материалы дела уже переданы для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Владимира.