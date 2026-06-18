Семьи пользуются господдержкой, которая оказывается в рамках нацпроекта «Семья»: это материнский капитал, единое пособие, семейная ипотека, социальный контракт, а также другие программы.

Семьи пользуются господдержкой, которая оказывается в рамках нацпроекта «Семья»: это материнский капитал, единое пособие, семейная ипотека, социальный контракт, а также другие программы. Недавно появилась новая мера поддержки – ежегодная семейная выплата. Её могут получить работающие родители, с чьих доходов уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения. НДФЛ пересчитают по ставке