Бригады МКУ «ЦУГД» проводят плановую замену изношенных колодцев.

Специалисты муниципального учреждения «ЦУГД» приступили к плановым работам по реконструкции водоприемных колодцев на улице Мира.Данные мероприятия проводятся в рамках системного ухода за городским хозяйством, что позволяет повысить общую прочность и безопасность водоотводящей системы города.В процессе ремонта рабочие демонтируют изношенные плиты и оголовки, монтируют новые конструкции, а также тестируют водоприемники, оперативно устраняя выявленные дефекты.Ремонтные бригады сосредоточили свои силы на двух локациях: вблизи здания Арбитражного суда и около съезда к Дворцу детского и юношеского творчества.