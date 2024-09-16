Валерия вышла на связь с подписчиками из-за рубежа.

Валерия вышла на связь с подписчиками из-за рубежа.Старший сын певицы Валерии Артемий давно обосновался в Швейцарии. В Сети неоднократно появлялись слухи, что между артисткой и ее наследником возникла большая ссора, поэтому они почти не общаются, а звездная мама даже не присутствовала на свадьбе отпрыска несколько лет назад.Теперь Валерия специально покинула Россию, чтобы воссоединиться со своим сыном. Этим она поделилась в своих соцсетях. Родственники провели выходные во Франции. Кроме того звезда поделилась, что их связывают не только кровные узы, но и какой-то совместный проект. Однако тайну пока раскрывать не стала."Горжусь тем, что мы сделали вместе", – написала певица.Как известно, не только Валерия гордится своим сыном. Отчим парня Иосиф Пригожин тоже рад, что старший отпрыск супруги пошел по его стопам. Артемий уехал в Швейцарию учиться еще в 10-летнем возрасте. Посетив лагерь этой страны, он моментально очаровался ею и принял решение остаться. Позже, получив высшее образование, он основал собственный музыкальный лейбл и занялся продюсированием. Теперь парень достиг на этом поприще немалых успехов и сотрудничает со знаменитостями.Также Артемий успел обзавестись семьей. Избранницей молодого человека стала его коллега Наталья Коренная, знакомство с которой произошло еще в старших классах школы, а общение продолжилось в Вебстерском университете.