Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования Михаил Соловьёв.

На 15 декабря на карантин по коронавирусу закрыты отдельные группы в 8 детских садах в Гусь-Хрустальном, Муроме, Александровском, Киржачском и Кольчугинском районах. По информации департамента образования, на 11 декабря частично были закрыты 15 дошкольных учреждений. Полностью закрыт только один детский сад в Суздальском районе.Полностью закрытых на карантин школ в области нет. Частично учебный процесс приостановлен в 29. На 11 декабря их было на пять больше.На внеплановых каникулах находятся учащиеся 5 общеобразовательных организаций в Коврове, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском районах.