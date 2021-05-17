Ключевая тема мероприятий - обеспечение безопасности участников дорожного движения в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Владимирская область присоединилась к Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения, объявленной ООН.В период с 17 по 23 мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, общественники проведут комплекс тематических мероприятий. Ключевая тема - обеспечение безопасности участников дорожного движения в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.Внимание аудитории будет акцентировано на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий.Сотрудники Госавтоинспекции в утреннее и вечернее время будут нести службу на потенциально опасных пешеходных переходах.Поддержать идеи Недели может каждый желающий и неравнодушный житель региона, приняв участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, а также разместив на своих страницах в социальных сетях фото и видео под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).