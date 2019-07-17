Единственная наследница Анастасии Волочковой стала совсем уж
взрослой. Интернет-обыватели отмечают, что 13-летняя Ариадна растет настоящей
красавицей.
Единственная наследница Анастасии Волочковой стала совсем уж
взрослой. Интернет-обыватели отмечают, что 13-летняя Ариадна растет настоящей
красавицей.
В личном Instagram дочь балерины опубликовала свежий снимок.
В кадре Ариадна Волочкова позирует на фоне театра "Современник", она облачена в
белую рубашку с ярким принтом, короткую черную юбку и туфли на шпильках.
Предвидя возможную критику, наследница знаменитой танцовщицы
отметила, мол, не считает, что слишком мала для высоких каблуков. В конце
Ариадна добавила смеющийся смайлик.
Анастасия Волочкова новый образ дочери одобрила. "Ты очень
красивая, добрая и светлая. Горжусь тобой", – написала балерина в комментариях.
"А девочка созрела!..))👗 (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие ноги красивые! 😍😍😍",
"Какая красивая и длиногая девушка. Вся в маму", "Красивая девушка! Каблуки
очень идут, ноги-то от ушей!!!!!" – осыпали Волочкову-младшую комплиментами
подписчики.
Отметим, что балерина
мало занимается воспитанием наследницы. Танцовщица много
работает и часто гастролирует, поэтому на дочь времени почти не остается. К
слову, ходят слухи, что бывшая прима Большого театра обделяет вниманием
отпрыска из-за пристрастия к алкоголю.
Между тем крайне самостоятельна, помимо учебы
в школе она интересуется искусством, театром, ведет личный блог и занимается
конным спортом. Недавно она завоевала первую медаль: заняла третье место на
соревнованиях.