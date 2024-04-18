Об этом сообщает информационный портал Star Walk.

Владимирцы смогут увидеть поток Лириды невооружённым взглядом. Об этом сообщает информационный портал Star Walk.Период активности наступает с 14 по 30 апреля, но самый пик метеорного потока приходится на 21-22 апреля. В эти дни можно увидеть до 18 падающих звёзд в час.«Входя в земную атмосферу со скоростью 49 километров в секунду, метеоры Лирид часто оставляют за собой устойчивые шлейфы и могут становиться яркими болидами», – сказано в материале.Наблюдать метеоры апрельских Лирид можно после 22:30. Люди их заприметили давно – около 2700 лет назад, первое упоминание китайскими астрономами относится к 687 году до нашей эры.