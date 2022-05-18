Восемь трейлеров отправились из Петербурга и успешно пересекли границу.

Восемь трейлеров отправились из Петербурга и успешно пересекли границу.Россияреализовала первую в этом году поставку оборудования для уникального международноготермоядерного реактора ИТЭР, строительство которого продолжается во французскомПровансе, что рядом с портовым городом Марсель.Отправленныетехника и комплектующие, как пояснил замдиректора российского Агентства ИТЭРЛеонид Химченко, крайне важны для успешного получения первой плазмы. Привозоборудования должен осуществляться регулярно, так как без него строительствореактора становится невозможным. Монтажные работы производятся систематически врамках установленного графика, а задержка партии в свою очередь чревата нарушениемсроков старта работы нового реактора.Оборудованиеотправлено Россией уже в 24-й раз. Теперь из Петербурга выехали восемь трейлеровс необходимой для строительства техникой. Данная поставка включила в себя шинопроводы,а также компоненты системы мониторинга их состояния. Как отметили в Проектномцентре ИТЭР (Росатом), оборудование разработали и изготовили в петербургском АО "НИИЭФА".Всятехника и комплектующие, среди которых коммутационная аппаратура, шинопроводы иэнергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящеймагнитной системы, считаются наиболее затратными и одними из самых сложных впроекте.