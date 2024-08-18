Хайди Клум откровенно рассказала о том, как ее четверо детей повлияли на ее третий брак с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Модель поделилась трогательной историей о том, как наследники стали частью важного момента в ее жизни – предложении руки и сердца.

Хайди Клум откровенно рассказала о том, как ее четверо детей повлияли на ее третий брак с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Модель поделилась трогательной историей о том, как наследники стали частью важного момента в ее жизни – предложении руки и сердца.Супермодель воспитывает троих детей от своего бывшего мужа Сила: 14-летнюю Лу, 18-летнего Генри и 17-летнего Йохана, а также 20-летнюю дочь Лени от Флавио Бриаторе. Хайди была замужем трижды: сначала за Риком Пипино, затем за Силом, и наконец, связала свою судьбу с Томом в 2019 году. В своем интервью Клум отметила, что для нее было важно, чтобы ее дети приняли нового партнера."Самое милое, что сделал для меня мой партнер, это то, что он сначала узнал у моих детей, может ли он попросить моей руки," — рассказала Хайди. Она объяснила, что Том и дети собрались вместе, чтобы спланировать его предложение еще в 2018 году. "Они придумали, как это сделать, и в итоге удивили меня рождественским утром," — добавила она с улыбкой.Клум также поделилась, что она и Том учатся танцевать вместе. Несмотря на некоторые сложности в этом процессе, модель считает это важным для их совместного будущего. "Мы начали с румбы, и у нас не очень хорошо получалось. Но мне нравится танцевать с ним, это сближает нас," — призналась она.Однако разница в возрасте между Хайди и Томом — 17 лет — иногда вызывает у нее беспокойство. "Мне 50, а не 20. Я знаю, что время идет, и я всегда буду старше," — отметила она. Но Клум старается не зацикливаться на этом и живет настоящим моментом. "Я планирую будущее, но с мужем я живу здесь и сейчас," — добавила она.Когда речь зашла о критике их отношений, Хайди выразила понимание: "Люди часто стыдят тех, кто не вписывается в их представления о счастье." Она подчеркнула, что у нее есть успешная карьера и замечательный мужчина рядом, и это вызывает зависть у некоторых. "Я путешествую по миру и наслаждаюсь жизнью. Не всем везет так же," — заключила Клум.