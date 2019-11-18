Последние новости Украины ярко свидетельствуют о лавинообразном росте экономических проблем в стране. Заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан считает, что с начала 2019 года Украина буквально скатывается в долговую яму.

Последние новости Украины ярко свидетельствуют о лавинообразном росте экономических проблем в стране. Заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан считает, что с начала 2019 года Украина буквально скатывается в долговую яму.Обстановка в финансовой сфере на Украине накалялась уже давно, однако в 2019 году появилось большое число маркеров, свидетельствующих, что страна подошла к крайней точке. За ней украинскую власть и общество ждет бездонная долговая яма.В подтверждение этой точки зрения Татьяна Богдан указала на двукратный рост государственных займов. Кроме того, в период с января по сентябрь 2019 года выросла сумма погашения госдолга, передает "". Фискальные риски возросли, а долговая зависимость госфинансов приблизилась к предельной отметке.Одновременно с этим на рынке облигаций внутреннего госзайма возросло число иностранных инвесторов, заметила заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford. Как подчеркнула эксперт, для украинской экономики это отнюдь не положительная новость.В результате прихода иностранцев в эту область риски ликвидности для правительства возрастают. Тем временем платежный баланс становится все более и более шатким.При этом рост доли минусов на долги в затратах бюджета объясняется не более активной работой заемщиков для привлечения дополнительного финансирования, а также успешным возвратом ранее набранных кредитов. Речь идет о том, что у внутренних и внешних государственных займов оказались аномально высокие ставки.Отметим, согласно мнению многих экспертов Украина сегодня представляет собой наглядный пример того, как нельзя управлять страной. Касается это как политического, так и экономического аспектов государственной стратегии.