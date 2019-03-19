В июле этого года Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем дают о себе знать даже у самых крепких и сильных. Что и говорить о главе государства: работа президента сильно выматывает и бьет по организму.
В июле этого года Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем дают о себе знать даже у самых крепких и сильных. Что и говорить о главе государства: работа президента сильно выматывает и бьет по организму.
Многие эксперты полагали, что если Назарбаев и объявит об
отставке, то исключительно из-за проблем со здоровьем. Некоторые предположили,
что президент Казахстана болен раком. "Назарбаев уже на протяжении
нескольких лет боролся с раком простаты. Об этом мало кто знал, потому что
статус "елбасы" обязывал соответствовать", – пишет телеграм-канал "Однажды в России".
О том, что Назарбаев боле раком ранее заявлял бывший зять
Назарбаева, известный политик и дипломат Рахат Алиев. По его словам, глава
государства ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург. Алиев
утверждал, что болезнь начала беспокоить президента в 2005 году и усилилась в 2007.
У комментаторов от отставки Назарбаева смешанные чувства.
Для кого-то она стала внезапной, кто-то, наоборот, отметил, что глава
Казахстана сделал ожидаемый шаг. Есть и те, кто высказывают тревожные мысли о
будущем республики.
Некоторые комментаторы и вовсе восприняли ситуацию с
иронией. "Нет, мы все понимаем, серьёзный счет, эмоции, но чтобы прямо
уходить", – такое сообщение появилось на странице Twitter хоккейного клуба
"Авангард", который накануне обыграл казахстанский Барыс со счетом
5:0.
Об отставке объявил 19 марта. Пост президента
Казахстана он непрерывно занимал с апреля 1990 года, когда возглавил Верховный
совет Казахской СССР.
Несмотря на отставку, продолжит руководить правящей
партией "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасности
республики. Занимать эту должность он может пожизненно.