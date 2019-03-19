В июле этого года Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем дают о себе знать даже у самых крепких и сильных. Что и говорить о главе государства: работа президента сильно выматывает и бьет по организму.

В июле этого года Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем дают о себе знать даже у самых крепких и сильных. Что и говорить о главе государства: работа президента сильно выматывает и бьет по организму.Многие эксперты полагали, что если Назарбаев и объявит оботставке, то исключительно из-за проблем со здоровьем. Некоторые предположили,что президент Казахстана болен раком. "Назарбаев уже на протяжениинескольких лет боролся с раком простаты. Об этом мало кто знал, потому чтостатус "елбасы" обязывал соответствовать", – пишет телеграм-канал "Однажды в России".О том, что Назарбаев боле раком ранее заявлял бывший зятьНазарбаева, известный политик и дипломат Рахат Алиев. По его словам, главагосударства ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург. Алиевутверждал, что болезнь начала беспокоить президента в 2005 году и усилилась в 2007.У комментаторов от отставки Назарбаева смешанные чувства.Для кого-то она стала внезапной, кто-то, наоборот, отметил, что главаКазахстана сделал ожидаемый шаг. Есть и те, кто высказывают тревожные мысли обудущем республики.Некоторые комментаторы и вовсе восприняли ситуацию сиронией. "Нет, мы все понимаем, серьёзный счет, эмоции, но чтобы прямоуходить", – такое сообщение появилось на странице Twitter хоккейного клуба"Авангард", который накануне обыграл казахстанский Барыс со счетом5:0.Об отставке объявил 19 марта. Пост президентаКазахстана он непрерывно занимал с апреля 1990 года, когда возглавил Верховныйсовет Казахской СССР.Несмотря на отставку, продолжит руководить правящейпартией "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасностиреспублики. Занимать эту должность он может пожизненно.