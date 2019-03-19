Инициатива о переводе времени не рассматривалась Координационным советом думской фракции Единая Россия и не будет ею поддержана. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции ЕР по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
Инициатива о переводе времени не рассматривалась Координационным советом думской фракции "Единая Россия" и не будет ею поддержана. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "ЕР" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
Внесенный депутатом Андреем Барышевым нормативно-правовой
акт о поправках в ФЗ "Об исчислении времени" предполагает ежегодный
перевод часов на 1 час вперед в марте, а также на час назад в октябре.
По словам Андрея Исаева, инициатива не рассматривалась
Координационным советом фракции единороссов. "Фракция не была уведомлена
Барышевым о том, что он намерен такой законопроект внести", – отметил Исаев.
Поддерживать нормативно-правовой акт партийцы не будут.
Фракция "ЕР", как правило, не поддерживает проекты
законов, которые внесены депутатами без предварительных консультаций. Перед
тем, как быть рассмотренной на пленарном заседании, инициатива должна пройти
обсуждения в рамках Координационного совета фракции и экспертного совета.
Что касается самого законопроекта Барышева, то Исаев
отметил, что вопрос перевода времени уже неоднократно обсуждался, у такого шага
есть как сторонники, так и противники. "Дискуссия между которыми может
продолжаться до бесконечности", – сказал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что было принято решение, устраивающее
большинство людей. "Вряд ли государство должно постоянно менять позицию в
этом чувствительном для людей вопросе", – заключил Исаев.