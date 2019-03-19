Инициатива о переводе времени не рассматривалась Координационным советом думской фракции Единая Россия и не будет ею поддержана. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции ЕР по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Инициатива о переводе времени не рассматривалась Координационным советом думской фракции "Единая Россия" и не будет ею поддержана. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "ЕР" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.Внесенный депутатом Андреем Барышевым нормативно-правовойакт о поправках в ФЗ "Об исчислении времени" предполагает ежегодныйперевод часов на 1 час вперед в марте, а также на час назад в октябре.По словам Андрея Исаева, инициатива не рассматриваласьКоординационным советом фракции единороссов. "Фракция не была уведомленаБарышевым о том, что он намерен такой законопроект внести", – отметил Исаев.Поддерживать нормативно-правовой акт партийцы не будут.Фракция "ЕР", как правило, не поддерживает проектызаконов, которые внесены депутатами без предварительных консультаций. Передтем, как быть рассмотренной на пленарном заседании, инициатива должна пройтиобсуждения в рамках Координационного совета фракции и экспертного совета.Что касается самого законопроекта Барышева, то Исаевотметил, что вопрос перевода времени уже неоднократно обсуждался, у такого шагаесть как сторонники, так и противники. "Дискуссия между которыми можетпродолжаться до бесконечности", – сказал парламентарий.Депутат подчеркнул, что было принято решение, устраивающеебольшинство людей. "Вряд ли государство должно постоянно менять позицию вэтом чувствительном для людей вопросе", – заключил Исаев.