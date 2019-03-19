Анна Семенович решила удивить поклонников новым образом. Эксперимент оказался неудачным – фанатов изменения во внешности артистки не порадовали, а некоторые ее даже не узнали.

Анна Семенович решила удивить поклонников новым образом.Эксперимент оказался неудачным – фанатов изменения во внешности артистки непорадовали, а некоторые ее даже не узнали.Неизвестная поклонникам Анна Семенович появилась на своейстранице в Instagram.Эксперимент заключался, главным образом, в цвете волос певицы: привычнаяблондинка пропала, ее место заняла шатенка.Шоколадный цвет волос, по мнению , должен былпроизвести фурор. Но артистка все же решила поинтересоваться мнениемподписчиков. "А если так?", – спросила певица. Реакция поклонников еене порадовала."Совсем другая Анна, но не Семенович!!!!!!","Аня так не очень идет тебе. Лучше как было беленькая", "Я дажене узнала", – комментируют снимок пользователи. Фолловеры сошлись вомнении, что эксперимент – это всегда интересно, но в случае с артисткой лучшевернуть привычные для нее светлые локоны.Были, правда, и такие, кто поддержал и отметил,что эксперимент – это всегда хорошо. "Классно! Лучше чем блонд. Подзагоретьеще. Такой цвет наоборот молодит, я тоже покрасилась в свой. Блонд выбешиваетуже", – согласились с действиями Анны преданные фанаты.Недавно попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личную жизнь. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает "зависть и раздражение" у многих пользователей. Они постоянно упрекают 39-летнюю актрису в том, что она ведет себя непозволительно для возраста. Семенович заявила, что живет и выглядит так, как хочет – она не собирается стыдиться своих пышных форм и будет с гордостью демонстрировать их на публике. А ребенка родит тогда, когда сама этого захочет.