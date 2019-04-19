В семье Александры Стриженовой пополнение. Женщина выложила фотографию новорожденного ребенка.

В семье Александры Стриженовой пополнение. Женщина выложила фотографию новорожденного ребенка.Радостное событие случилось в жизни внучки прославленного актера Олега Стриженова Александры 18 апреля. Женщина поделилась новостью через свой аккаунт в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию новорожденного малыша. "Вот и все...." – коротко подписала публикацию Александра Стриженова.Она не уточнила, кто у нее родился: мальчик или девочка, однако многочисленные подписчики с радостью поздравили ее с пополнением в семье. Отметим, что для Александры это уже пятый ребенок. Но не все они родные. У нее был опыт суррогатного материнства, однако, по словам Стриженовой, родители пропали, не заплатив, когда та была беременна.Ранее женщина пожаловалась, что от нее ушел муж из-за больного сына Алана.Материал дополняется