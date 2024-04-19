Представители общественного совета ознакомились с условиями содержания и пообщались с находящимися в ИВС гражданами.

Во Владимирской области проходит инициированная Общественным советом при МВД России акция «Гражданский мониторинг», в рамках которой общественники посещают подразделения регионального Управления МВД и отделов на районном уровне, реализуя свои полномочия по осуществлению контроля за деятельностью полиции.Накануне члены Общественного совета при Отделении МВД России по Киржачскому району проинспектировали изолятор временного содержания. Сопровождал общественников начальник ИВС капитан полиции Максим Клыгин.Общественники посетили помещения ИВС, в которых содержатся граждане, осмотрели кухню, душевую, комнату свиданий, прогулочную площадку, а также комнату отдыха сотрудников полиции.Общественники смогли пообщаться с теми, кто в момент посещения находился в изоляторе. Каких-либо жалоб на условия содержания не поступило. Член общественного совета священнослужитель отец Николай в ходе беседы призвал граждан к осознанию ошибок и уходу с преступного пути.Итоги визита общественников были обсуждены с руководством ИВС.Проверки изоляторов временного содержания, проводимые представителями общественных советов в рамках акции «Гражданский мониторинг», будут продолжены.