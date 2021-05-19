В состязании приняли участие более 1000 ребят из 70 регионов.

Школьница из Владимира Анна Рытова победила в конкурсе, организованном Общественной палатой России. В состязании приняли участие более 1000 ребят из 70 регионов РФ. Они соревновались, предлагая идеи по развитию местного самоуправления.Перед поездкой на федеральный этап 15-летняя жительница областного центра прошла сито отбора во Владимире. Несмотря на юный возраст, её задумка показалась педагогам весьма интересной и перспективной. В результате проект Анны занял первое место.Добавим, что помощь в организации поездки в Москву владимирской школьнице оказало реготделение ОНФ.