К счастью, обошлось без пострадавших. Региональное управление МЧС призывает жителей Владимирской...

К счастью, обошлось без пострадавших.Региональное управление МЧС призывает жителей Владимирской области к осторожности и предупреждает об усилении ветра до двадцати двух метров в секунду. Спасатели и энергетики перешли на усиленный вариант несения службы.Петр Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:– В это время необходимо уделить больше внимания детям. На улицу одних детей желательно не выпускать. В обязательном порядке смотреть, где вы проходите в этот период времени. Желательно находиться на удалении от высоких, больших деревьев.