С начала февраля 2023 года сотрудники полиции остановили на дорогах Владимирской области почти 300 водителей в нетрезвом виде, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Только за последние

С начала февраля 2023 года сотрудники полиции остановили на дорогах Владимирской области почти 300 водителей в нетрезвом виде, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Только за последние сутки от управления транспортом отстранили 20 пьяных водителей. Такие поездки влекут штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав до 2 лет. В 2022 году полиция поймала 487