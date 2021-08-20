Лишены всех благ цивилизации. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители владимирского микрорайона Лунёво. В 2016-м году они приобретали здесь земельные участки по федеральной

Лишены всех благ цивилизации. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители владимирского микрорайона Лунёво. В 2016-м году они приобретали здесь земельные участки по федеральной программе «Улучшение жилищных условий многодетных семей». Тогда администрация Владимира обещала все блага цивилизации в ближайшее время. Но с тех пор прошло 5 лет, а к домам людей даже газ не подвели.