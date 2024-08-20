Правоохранители арестовали 28-летнего жителя Владимира.

Правоохранители арестовали 28-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в совершении серии краж из городских магазинов самообслуживания. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители установили, что фигурант летом осуществил несколько краж из торговых точек. Об брал с полок шампуни, гели и прочие предметы гигиены, складывал их в рюкзак и убегал. Причинённый ущерб превысил 20 тыс. рублей.Мужчину разыскали, задержали, и на допросе он во всём сознался. В отношении владимирца возбудили уголовные дела, а самого фигуранта оставили под подпиской о невыезде. Однако он вновь совершил кражу из сетевого магазина. После этого гражданина заключили под стражу.Расследование продолжается.