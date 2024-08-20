Здание для подстанции скорой помощи построят рядом с новой поликлиникой на улице Партсъезда, рассказали в правительстве области. Подстанция будет состоять из двух частей. В одноэтажном

Здание для подстанции скорой помощи построят рядом с новой поликлиникой на улице Партсъезда, рассказали в правительстве области. Подстанция будет состоять из двух частей. В одноэтажном здании расположится гараж для машин скорой помощи и три стоянки. В двухэтажной части здания будет кабинет врача и предрейсового осмотра водителей, манипуляционная смотровая, диспетчерская, ординаторская, помещения для хранения лекарств, хранения