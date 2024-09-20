Бедрос Киркоров находится в больнице.

Бедрос Киркоров находится в больнице.Филипп Киркоров продолжает посещать светские мероприятия. Несмотря на то, что он выглядит веселым, старается шутить и улыбаться, журналисты все же заметили некую напряженность в поведении певца.Поп-король не стал отрицать, что сейчас очень переживает из-за тяжелого состояния своего отца. Некоторое время назад 92-летний Бедрос попал в реанимацию. Он находился в тяжелом состоянии, и врачи буквально боролись за жизнь пожилого артиста. Сейчас его самочувствие несколько улучшилось, но родитель Киркорова продолжает оставаться под наблюдением медиков. Филипп надеется на лучшее, но осознает, что его отец уже далеко не молод, поэтому. может произойти что угодно."Было плохо, очень плохо, но гениальные врачи спасли его жизнь... Мы надеемся, что он вернется в строй, мы его все ждем очень ", – рассказывая об отце Киркоров не смог сдержать слез.Исполнитель хита "Жестокая любовь" также выразил надежду, что его семья сможет собраться еще не на один день рождения Бедроса. Самое худшее осталось позади и теперь остается только ждать. Кстати, 92-летие отец звезды отмечал в кругу семьи. Несмотря на не самое лучшее самочувствие, он хорошо провел время и даже спел.Напомним, в последнее время Бедрос Киркоров нередко попадает в больницу из-за ухудшения здоровья. Самая частая причина обращения к медикам – его проблемы с сердцем.