Супруги Джек и Харриет Моррисон скончались в один день в доме престарелых города Сент-Луис, штат Миссури, куда они переехали жить из-за проблем со здоровьем. Они ушли из жизни с разницей в ..

Супруги Джек и Харриет Моррисон скончались в один день в доме престарелых города Сент-Луис, штат Миссури, куда они переехали жить из-за проблем со здоровьем. Они ушли из жизни с разницей в несколько часов, сообщаетДжеку было 86 лет, а его жене – 83 года. Их кровати находились рядом, поэтому супруги могли держаться за руки. Западные СМИ пишут, что Моррисоны познакомились еще в 1955 году и провели первое свидание в Хэллоуин. У пары остались двое сыновей.