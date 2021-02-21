Политолог Дмитрий Болкунец считает, что ближе к весне по всей Белоруссии возобновятся массовые протесты. Это приведёт к новым репрессиям в отношении несогласных с режимом и дестабилизации ситуации в стране.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что ближе к весне по всей Белоруссии возобновятся массовые протесты. Это приведёт к новым репрессиям в отношении несогласных с режимом и дестабилизации ситуации в стране.Болкунец уверен, что такое положение дел играет на руку западным соседям Белоруссии, которым невыгоден экономически сильный Минск. Поэтому очередные санкциине стольконанесут ущерб действующей власти, сколько ослабят белорусское государство. По мнению эксперта, президент Белоруссии Александр Лукашенко является для Запада отличным инструментом давления на Россию.Политолог отмечает, что Евросоюз и США выбрали правильную тактику в отношении Минска:на Западе не видят смысла в ускорении смены власти в Белоруссии, поскольку понимают, что рано или поздно это произойдёт, а в руководстве страны окажутся прозападные силы. Санкции лишь понемногу размывают фундамент под режимом Лукашенко, вынуждая того обращаться за помощью к восточному "брату".У Москвы же внятной стратегии действий в белорусском направлении нет. В поисках поддержки загнанный в угол Александр Лукашенко вновь встретится с президентом России Владимиром Путиным, однако Кремль не может предложить ему ничего, кроме новых кредитов в обмен на углубление интеграции. Дмитрий Болкунец подчеркнул, что Россия ставит не на ту лошадь: поддержка диктатуры приведёт к подъёму антироссийских настроений среди белорусского населения. В конечном итоге это обернётся полным разрывом отношений: по мнению специалиста, в ближайшие 5-10 лет Россия потеряет Белоруссию как союзника.