В Муроме правоохранители организовали проверку и установили, что дорога на улице Красный Октябрь находится в плачевном состоянии.

В Муроме правоохранители организовали проверку и установили, что дорога на улице Красный Октябрь находится в плачевном состоянии. На проезжей части образовались ямы длиной более 3 метров и глубиной порядка 12 см. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.В адрес руководителя МБУ «Дорожное хозяйство» было внесено представление, однако выявленные нарушения так и не были устранены.«В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями к учреждению привести вышеуказанную автодорогу в надлежащее техническое состояние», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, руководителя МБУ «Дорожное хозяйство» оштрафовали на 20 тыс. рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.