Неизвестные граждане осквернили пляж на озере Старка в Коврове, поломав информационные щиты и конструкции, установленные для отдыхающих.

Неизвестные граждане осквернили пляж на озере Старка в Коврове, поломав информационные щиты и конструкции, установленные для отдыхающих. Об этом сообщила горадминистрации.В мэрии отмечают, что подобные случаи не единичны. В Коврове от действий вандалов уже пострадал ряд территорий. К примеру, на площади Победы побили фонари, на улице Октябрьской порвали баннер, а с городских клумб украли заботливо высаженные цветы.«С сожалением приходится констатировать, чем больше в городе благоустраивается общественных территорий, тем чаще фиксируются случаи вандализма», – говорится в сообщении пресс-службы.