15 июля около 17:00 в Суздальском районе на 231-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, водитель

15 июля около 17:00 в Суздальском районе на 231-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ДАФ». В результате аварии на месте погибли трое человек – двое взрослых и ребенок, находившиеся в легковом автомобиле.