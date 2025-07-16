Во Владимирской области стартуют дорожные работы на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». До конца 2027 года планируется обновить покрытие на восьми участках общей

Во Владимирской области стартуют дорожные работы на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». До конца 2027 года планируется обновить покрытие на восьми участках общей протяженностью около 50 километров. По информации ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», на трассе М-7 «Волга» асфальт заменят на отрезках от Киржача до Покрова (94–102 км), вблизи поворота на