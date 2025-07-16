В Коврове правоохранители начали процессуальную проверку по факту выпадения из окна ребёнка 2018 года рождения.

В Коврове правоохранители начали процессуальную проверку по факту выпадения из окна ребёнка 2018 года рождения. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Предварительно установлено, что инцидент произошёл вечером 12 июля на улице Муромской. 6-летний мальчик выпал из окна, расположенного на четвёртом этаже многоквартирного дома.В результате ребёнок получил травмы. В настоящий момент он находится в медучреждении.«Следователем осмотрено место происшествия, устанавливается тяжесть полученных мальчиком травм, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.