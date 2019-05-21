Знаменитость сделала важное
признание о здоровье. Яна Поплавская очень переживает за результаты своих
медицинских обследований.
Знаменитость сделала важное
признание о здоровье. Яна Поплавская очень переживает за результаты своих
медицинских обследований.
Звезда стала гостьей программы "Жить здорово!" на Первом канале. Там она раскрыла
очень личное, рассказав, что у женщин в ее роду были онкологические заболевания.
В частности,
темой передачи стал рак груди. Яна Поплавская поделилась, что старается
обследоваться регулярно и делала около года назад маммографию. При этом она отметила,
что ей очень сложно делать это, несмотря на обилие друзей врачей.
"Если говорить
абсолютно честно, я очень трусливый человек. Я думаю о том, что пойду и узнаю
что-нибудь плохое, и как я буду с этим жить? Трус страшный. Страшный трус. Да,
это я", – заявила Яна Поплавская на всю страну в эфире передачи Елены Малышевой.
При этом актриса заявила, что иногда у нее
складывается ощущение, что рак – это некая пандемия, поскольку слишком многие
люди страдают этим страшным заболеванием.
По словам , меньше трех
лет назад из жизни ушел от онкологии ее отец. "И у мамы были большие проблемы,
из которых мы вылезали, связанные с этой болезнью. И моя сестра по отцу и
вокруг огромное количество людей, которые страдают от этого заболевания", -
добавила знаменитость. В программе посоветовали сделать
генетический анализ, позволяющий выявить риски развития онкологии.