Знаменитость сделала важное признание о здоровье. Яна Поплавская очень переживает за результаты своих медицинских обследований.

Знаменитость сделала важноепризнание о здоровье. Яна Поплавская очень переживает за результаты своихмедицинских обследований.Звезда стала гостьей программы "Жить здорово!" на Первом канале. Там она раскрылаочень личное, рассказав, что у женщин в ее роду были онкологические заболевания.В частности,темой передачи стал рак груди. Яна Поплавская поделилась, что стараетсяобследоваться регулярно и делала около года назад маммографию. При этом она отметила,что ей очень сложно делать это, несмотря на обилие друзей врачей."Если говоритьабсолютно честно, я очень трусливый человек. Я думаю о том, что пойду и узнаючто-нибудь плохое, и как я буду с этим жить? Трус страшный. Страшный трус. Да,это я", – заявила Яна Поплавская на всю страну в эфире передачи Елены Малышевой.При этом актриса заявила, что иногда у неескладывается ощущение, что рак – это некая пандемия, поскольку слишком многиелюди страдают этим страшным заболеванием.По словам , меньше трехлет назад из жизни ушел от онкологии ее отец. "И у мамы были большие проблемы,из которых мы вылезали, связанные с этой болезнью. И моя сестра по отцу ивокруг огромное количество людей, которые страдают от этого заболевания", -добавила знаменитость. В программе посоветовали сделатьгенетический анализ, позволяющий выявить риски развития онкологии.