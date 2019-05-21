На днях на певицу обрушилась волна негатива. Интернет-обыватели в пух и прах разнесли Ларису Долину после того, как стало известно о ее концерте. За исполнительницу заступилась сестра рэпера Гуфа, блогер Ольга Долматова.

На днях на певицу обрушилась волна негатива. Интернет-обывателив пух и прах разнесли Ларису Долину после того, как стало известно о ееконцерте. За исполнительницу заступилась сестра рэпера Гуфа, .Лариса Долина тяжело приняла смерть своей лучшей подруги и посовместительству кумы Юлии Началовой. Артистка не скрывала, что эта потеря для нее большое горе.Меж тем на днях стало известно, что Долина закатилаграндиозный концерт в Джаз-клубе Игоря Бутмана. А ранее артистка выпустилатрогательный клип на самую известную песню Юлии "Герой не моегоромана".Решение артистки вернуться к работе почему-то вызвало негодованиеу поклонников Началовой. Певицу обвинили в неискренности, мол, Долина недостаточно скорбит по умершей подруге, якобы все ее разговоры о трагедии быливсего лишь частью пиар-акции.В защиту вокалистки выступила сестра рэпера Гуфа ОльгаДолматова. Блогер не понимает, в чем именно провинилась Лариса Долина."Никогда не понималапочему у нас принято молча скорбеть, когда человек уходит. Считаю это эгоизмом.Во многих странах мира и в различных направлениях вероисповедания после утратыблизкого человека родные поют хором, включают музыку и в общей массе радуются,потому что мир, в который мы попадаем после смерти, лучше нежели тот, в котороммы сейчас живем. Поддерживаю Ларису Александровну решением дать концерт. Прошлоуже два месяца после ухода Юли. Жизнь продолжается", – сообщила Долматова в беседес "Дни.ру".