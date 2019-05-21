На днях на певицу обрушилась волна негатива. Интернет-обыватели
в пух и прах разнесли Ларису Долину после того, как стало известно о ее
концерте. За исполнительницу заступилась сестра рэпера Гуфа, блогер Ольга Долматова.
На днях на певицу обрушилась волна негатива. Интернет-обыватели
в пух и прах разнесли Ларису Долину после того, как стало известно о ее
концерте. За исполнительницу заступилась сестра рэпера Гуфа, .
Лариса Долина тяжело приняла смерть своей лучшей подруги и по
совместительству кумы Юлии Началовой. Артистка не скрывала, что эта потеря для нее большое горе.
Меж тем на днях стало известно, что Долина закатила
грандиозный концерт в Джаз-клубе Игоря Бутмана. А ранее артистка выпустила
трогательный клип на самую известную песню Юлии "Герой не моего
романа".
Решение артистки вернуться к работе почему-то вызвало негодование
у поклонников Началовой. Певицу обвинили в неискренности, мол, Долина недостаточно скорбит по умершей подруге, якобы все ее разговоры о трагедии были
всего лишь частью пиар-акции.
В защиту вокалистки выступила сестра рэпера Гуфа Ольга
Долматова. Блогер не понимает, в чем именно провинилась Лариса Долина.
"Никогда не понимала
почему у нас принято молча скорбеть, когда человек уходит. Считаю это эгоизмом.
Во многих странах мира и в различных направлениях вероисповедания после утраты
близкого человека родные поют хором, включают музыку и в общей массе радуются,
потому что мир, в который мы попадаем после смерти, лучше нежели тот, в котором
мы сейчас живем. Поддерживаю Ларису Александровну решением дать концерт. Прошло
уже два месяца после ухода Юли. Жизнь продолжается", – сообщила Долматова в беседе
с "Дни.ру".