Как решить проблему мусорного коллапса? Умеют ли владимирцы правильно утилизировать отходы? Что нельзя выбрасывать в контейнер? И какой мусор нужно вывозить за свой счет? С приближением

Как решить проблему мусорного коллапса? Умеют ли владимирцы правильно утилизировать отходы? Что нельзя выбрасывать в контейнер? И какой мусор нужно вывозить за свой счет? С приближением осени эти вопросы стали особенно актуальны для владельцев земельных участков. Попробуем разобраться. Наша съемочная группа оправилась в рейд по владимирскому частному сектору. Евгений Павлов, корреспондент «6 канала» Типичная контейнерная