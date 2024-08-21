Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района.

В лесу, недалеко от границы Владимирской и Московской областей, была обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны в понедельник, 19 августа. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района.Бомбу нашел житель Москвы в лесу около поселка Мележи. На место происшествия прибыли сотрудники управления гражданской обороны и ЧС, ПСЧ-69 и местного отделения МВД.При осмотре выяснилось, что это разновидность ФАБ-100 в инертном снаряжении. Она не содержит взрывчатых веществ и безопасна для обращения. Правоохранительные органы передали снаряд представителям войсковой части для утилизации.