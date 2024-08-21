В Якушевском озере под Радужным произошла массовая гибель рыбы. Жители сразу нескольких населенных пунктов в Судогодском районе бьют тревогу. Еще на прошлой неделе они начали замечать

В Якушевском озере под Радужным произошла массовая гибель рыбы. Жители сразу нескольких населенных пунктов в Судогодском районе бьют тревогу. Еще на прошлой неделе они начали замечать всплывающие на поверхность трупы водных обитателей. За несколько дней ситуация дошла до критической, говорят люди. Теперь они не то, что опасаются здесь купаться, к водоему даже тяжело подойти из-за