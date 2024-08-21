Сотрудники МЧС, Следственного комитета и полиции, а также специалисты управления образования и молодёжной политики посетили детско-юношеский центр отдыха «Икар», где провели для воспитанников урок безопасности.

Сотрудники МЧС, Следственного комитета и полиции, а также специалисты управления образования и молодёжной политики посетили детско-юношеский центр отдыха «Икар», где провели для воспитанников урок безопасности. Об этом сообщила администрации Владимира.В частности, спасатели научили ребят, как нужно себя вести во время отдыха на воде. А правоохранители рассказали о преступлениях, которые совершают подростки, и отдельно коснулись темы буллинга.«За 2024 год таких уроков безопасности было проведено более 150. Их участниками стали более 10 тысяч детей», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.