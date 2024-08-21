Аферисты предлагают оформить скидку на электричество.

Мошенники, действующие по телефону, снова запустили новую схему обмана. На этот раз они предлагают жителям Владимирской области оформить скидку на электроэнергию, как сообщает пресс-служба "Энергосбыт Волга" во вторник, 21 августа.Чаще всего аферисты нацеливаются на людей старше 60 лет. Они представляются представителями энергосбытовой компании и предлагают пенсионерам оформить льготы на оплату электроэнергии. При этом они требуют предоставить личные данные: номера ИНН, СНИЛС и паспортные данные.Уже есть случаи, когда пенсионеры из Александровского и Муромского районов стали жертвами этих мошенников.