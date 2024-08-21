Ожидается, что новое производство, создающее 250 рабочих мест, начнет свою работу в 2025 году.

Компания VALFEX планирует открыть завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов в Суздальском районе. Ожидается, что новое производство, создающее 250 рабочих мест, начнет свою работу в 2025 году, как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале 21 августа.На данный момент предприятие находится на этапе монтажа. Глава региона отметил, что инвестор положительно оценивает расширение суздальской трассы, которая теперь четырехполосная и удобна для перевозки работников и грузов.В 33 регионе у VALFEX уже реализуется несколько проектов. Одним из них является завод в Вязниках, где производят инженерную сантехнику, полипропиленовые трубы, радиаторы, запорную арматуру и фитинги. Изначально компания арендовала цех площадью 7 тысяч квадратных метров на территории ПАО «Освар», но затем приобрела собственное здание и стала крупнейшим работодателем в районе, обеспечивая работой 2,5 тыс. человек.