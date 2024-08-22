Рост спроса на сервисы для бизнеса по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса отмечают аналитики ВТБ.

Рост спроса на сервисы для бизнеса по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса отмечают аналитики ВТБ. В этом году такие услуги приобретали на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, а средний чек превысил 136 тыс. рублей.«В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости – не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки. Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы – глэмпинги», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.По данным исследований компании ЭКЦ «ИнвестПроект», партнера Банка, чаще других бизнес-планы покупают компании, работающие в отраслях, которые нуждаются в импортозамещении – технологии, производство – около 38,5%. На втором месте запросы от промышленных и обрабатывающих предприятий – 25% обращений. На запросы от сферы турбизнеса приходится 14,5%. Порядка 5% - запросы от медицинских центров и производителей БАДов. Замыкают пятерку строительные компании и производители строительных материалов – 4,5%.