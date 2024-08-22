Строительство Центра культурного развития в Вязниках завершено на 54%.

Строительство Центра культурного развития в Вязниках завершено на 54%. Об этом 21 августа сообщила правительства Владимирской области.Возводить объект подрядная организация начала в марте прошлого года. 27 июня 2024 года объект уже должен был быть завершён, однако сроки сдачи продлили из-за неучтенных в ПСД работ. Новая установленная дата окончания строительства – 1 октября 2024 года.Сегодня на объекте идут активные работы. Подрядчик начал выполнять внешнюю отделку здания и монтировать проводку. Посетивший стройплощадку губернатор Владимирской области Александр Авдеев дал поручение повысить темпы и привлечь больше специалистов. До холодов нужно также благоустроить прилегающую территорию.«Договорились, что через неделю подрядчик представит график со сроками – какие работы когда обязуется завершить. К Новому году здесь уже должны проходить мероприятия. В случае срыва графика контракт с подрядчиком будет расторгнут с выставлением штрафных санкций», - подчеркнул руководитель региона-33.