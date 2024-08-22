На улице Сахановская в Вязниках созданы комфортные условия, на что было выделено 6 миллионов рублей.

В отдельных районах области продолжается ремонт территорий в рамках проекта «Благодвор». На улице Сахановская в Вязниках созданы комфортные условия, на что было выделено 6 миллионов рублей. Год назад здесь были ямы и грязь, не было подходов к домам и бордюров. Жители узнали о проекте из местных СМИ и подали заявку с проектом будущего двора.Сейчас территория отремонтирована почти на 90%. Общая площадь составляет 1 700 квадратных метров. Строители сняли старое асфальтовое покрытие, засыпали щебень и установили поребрики. В планах — благоустройство и создание новой парковки.В этом году в Вязниках в проекте участвуют 13 домов, на их ремонт вложили 80 миллионов рублей. Администрация намерена благоустроить еще 20 придомовых территорий, учитывая предложения жителей и сотрудничая с подрядными организациями.