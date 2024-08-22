Двоих ранее судимых жителей Петушинского района признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Двоих ранее судимых жителей Петушинского района признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. А одного из фигурантов приговорили ещё и за убийство. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступления были совершены в ночь 6 на 7 июня прошлого года в городе Костерево. Мужчины были в гостях у приятеля и распивали алкоголь в компании трёх женщин. Во время застолья один из злодеев поссорился с хозяином. Гости вдвоём избили потерпевшего. Жертва умерла на месте.Одна из дам высказала недовольство в адрес зачинщика драки и получила несколько ударов отвёрткой в грудь. Раны оказались смертельными.Суд приговорил одного из мужчин к 15 годам заключения в колонии строгого режима, а его приятеля – к 7 годам колонии особого режима.